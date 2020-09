TEKNOFEST’te "Zeka Gücü" imzası

AA

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dünya çapında da birçok derece elde eden Zeka Gücü Sınıfları, Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te birçok dalda yarıştı.

Finale kalan projeler arasında bulunan Gaziantep Nuray Tuncay Kara BİLSEM Takım Kural takımı Ön Koltuk Büyüklerin projesi ile Teknofest İlkokul Ortaokul Akıllı Ulaşım kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Aynı okulun Trafikte Dikkat takımı öğrencilerinin hazırladığı Akıllı Araç Kapısı projesi, Teknofest İlkokul Ortaokul Akıllı Ulaşım kategorisinde, Team MMS takımı ise Araç Ağırlık Dengeleme projesi ile Lise Akıllı Ulaşım kategorisinde sunum ödülünün sahibi oldu.

Afyon Dumlupınar BİLSEM ekibi ise İHA projesi ile Liselerarası İnsansız Hava Araçları Döner Kanat kategorisinde Türkiye ikinciliğine layık görüldü.

Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, bu yıl teknoloji yarışmalarını 21 kategoride düzenledi. Turkcell’in donanımlı materyal desteği verdiği 35 BİLSEM’de eğitim gören gençlerden 5’i farklı dallarda ödüle layık görüldü.

Antalya Finike BİLSEM ekibi Okumaya Engel Yok projesi ile Lise İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sosyal İnovasyon kategorisinde, Ankara Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy BİLSEM öğrencileri Ebrar Gökçe Kızılgül ve Emir Sağdıç’ın hazırladığı Piksel Mühendisleri Takımı ile İlkokul Ortaokul İnsanlık Yararına Teknoloji İnovasyon kategorisinde, Bolu BİLSEM ekibi Miselyumlu Yanmayan Dış Cephe Kaplaması projesi ile İnsanlık Yararına Teknoloji Afet Yönetimi kategorisinde, Manisa BİLSEM ekibi "Dokun-ma-tik" projesi ile İnsanlık Yararına Teknoloji Sağlık ve İlkyardım kategorisinde, Sakarya BİLSEM ekibi ise Süper Hidrofobik Petrol Emici projesi ile Lise Çevre Enerji Teknolojiler kategorisinde Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

- "Çocuklarımızın geleceği için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, birbirinden kıymetli çalışmaları gün yüzüne çıkaran öğrencileri tebrik etti.

Zeka Gücü Sınıfları’nın önemine dikkati çeken Gül, Zeka Gücü projesiyle özel yetenekli çocukları geleceğin dünyasına hazırlamayı amaçladıklarını belirterek, hem öğrenciler hem de millet için yapılan bu çalışmaların ileride lider ülke Türkiye’nin oluşmasına büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar ise Türkiye’nin en önemli teknoloji festivali olan TEKNOFEST’te Zeka Gücü öğrencilerinin aldığı başarılardan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin geleceği olan çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine ve bu yetenekleri ile hayata yenilikler katmalarına katkıda bulunmaktan dolayı gururluyuz. Zeka Gücü Projesi ile dünya çapında aldığımız başarılara bir yenisini ekleyen tüm öğrencilerimizi ve şampiyon olan beş takımımızı da tebrik ederim. Öğrencilerimiz, teknoloji ve eğitim alanında yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projelerinin ne denli kıymetli olduğunu bizleri temsil ettikleri her platformda tekrar tekrar ispat ediyorlar. Çocuklarımızın geleceğinin daha da parlak olması için üzerimize düşeni yapmaya ve onlar için daha çok çalışmaya devam edeceğiz.”

- Zeka Gücü Sınıfları yaratıcılık ve potansiyeli ortaya çıkarıyor

Verilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde yürütülen Zeka Gücü Projesi, Türkiye’nin özel yetenekli öğrencilerini teknolojiyle tanıştırıyor ve onların erken yaşta kendini keşfetmesine imkan sağlıyor.

Maker Hareketi’ne yönelik en kapsamlı adımlardan biri olarak görülen Zeka Gücü Projesi ile çocuklar sınıflarda yapay zeka, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitim alıyor ve projeler geliştiriyor.

Yeni nesil üretim araçlarını öğretmeyi planlayan ve 2016 yılında hayata geçen eğitim programı, yüz yüze ve online eğitimler olarak ikiye ayrılıyor. Proje, özel yetenekli çocukların içindeki yaratıcılığı ve potansiyeli ortaya çıkarmayı amaç ediniyor.

A’dan Z’ye Turkcell tarafından kurulan Zeka Gücü Laboratuvarları’nda her öğrenciye dizüstü bilgisayar, üç boyutlu yazıcı, akıllı tahta ve öğrencilerin üretim ve tasarım süreçlerine destek olacak elektronik setler ve alet takımları bulunuyor. Zeka Gücü eğitim platformu; Stanford, Harvard, MIT gibi üniversitelerin kullandığı Open edX altyapısını kullanıyor.

Uzaktan eğitim döneminde sunduğu eğitimler ile farklılaşan Zeka Gücü mobil uygulaması, 65 binden fazla kullanıcı sayısına ulaştı. Yapay Zeka eğitimlerinden Uzay Bilimlerine kadar geniş bir yelpazede eğitim içerikleri sunan Zeka Gücü uygulamasının içeriklerine meraklı çocuklar online olarak her an her yerden ulaşabiliyor.