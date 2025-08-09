TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda final heyecanı

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç ve Hazır Araç Kategorisi olmak üzere iki kategoride düzenlendi.

Özgün Araç Kategorisinde yarışan takımlar A'dan Z'ye bütün araç üretimini ve yazılımını yaparak en iyisi olmak için yarışırken, Hazır Araç Kategorisindeki takımlar TEKNOFEST kapsamında sağlanan otonom araç platformlarında yazılımlarını çalıştıracaklar.

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışmasına 2025 yılında özgün araç kategorisinde 217, hazır araç kategorisinde 351 olmak üzere her iki kategoride toplam 568 başvuru alındı. Bu takımlardan hazır araç kategorisinde 16, özgün araç kategorisinde 29 takım olmak üzere toplam 2 farklı ülkeden, 17 farklı ilden 45 Takım finale kalmaya hak kazandı. Yarışmanın finalinde ise her iki kategorideki takımlar, gerçek bir pist ortamında araçlarını otonom sürüş yetenekleriyle sınayarak belirlenen görevleri başarıyla tamamlamaya çalışacak.

Lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ile mezunların takım olarak katıldığı yarışmada lise öğrencilerinden oluşan takımlar ile üniversite ve üzeri seviyeden oluşan takımlar aynı kategoride yarışıyor.

Yarışma sonucunda “Özgün Araç Kategorisinde” dereceye giren birinciye 250 bin TL, ikinciye 200 bin TL, üçüncüye 175 bin TL ödül verilecek. “Hazır Araç Kategorisinde” ise birinci 200 bin TL, ikinci 175 bin TL, üçüncü ise 150 bin TL’lik para ödülünün sahibi olacak.