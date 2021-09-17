Yapılan açıklamaya göre, her yıl büyük bir ilgi, merak ve heyecanla takip edilen, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek.
Bu çerçevede ziyaretçi olarak katılmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken önemli detaylar bulunuyor.
Katılımcıların öncelikle TEKNOFEST'in web sitesi üzerinden online kayıt yaptırması ve kayıt sırasında HES Kodu ile birlikte istenen bilgileri girmeleri gerekiyor.
Online kayıt işlemini tamamlayarak festivale ziyarete gelen kişiler iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış ise veya önceden Kovid-19 hastalığını geçirip tek doz aşılarını oldularsa sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanan kontrol ile alana giriş yapabilecekler.
Kovid-19 aşısı olmamış ve/veya tek doz aşı olmuş kişilerden ise alana giriş yapmadan önceki son 48 saatte yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi istenecek ve kontrolü, sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanacak.
18 YAŞ ALTINDAKİLER HES KODU GÖSTEREREK REFAKATÇİLERİ İLE BİRLİKTE GİRİŞ YAPABİLECEK
Verilen bilgiye göre, festivali ziyaret edecek olan 18 yaş altındakiler için kayıt olma zorunluluğu bulunmazken festival alanına HES kodu göstererek refakatçileri ile birlikte giriş yapabilecek.
TEKNOFEST 2021’e ziyaretçi olarak katılmak için https://t3kys.com/tr/teknofest/visitor/apply/ üzerinden kayıt yaptırılabiliyor.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 74 kurum ile birlikte düzenlenen TEKNOFEST, bu yıl 21-26 Eylül'de 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!