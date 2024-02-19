TEKNOFEST heyecanı dorukta! Bu yıl Adana'da düzenlenecek olan etkinlik, kazananını 85 milyon TL ile ödüllendirerek dikkatleri üzerine çekiyor. Her yıl olduğu gibi, bu sene de TEKNOFEST, genç teknoloji meraklılarını bir araya getirmeyi amaçlıyor. Katılımcılar için son başvuru tarihi oldukça önemli; bu yüzden etkinlik için başvuruları kaçırmamak için son tarihi yakından takip etmek gerekiyor. TEKNOFEST, genç yeteneklere fırsat sunarak geleceğin teknoloji liderlerini desteklemeyi sürdürüyor. Bu yıl da katılımcılarına benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.