TEKNOFEST 17-21 Eylül’de kapılarını açıyor

Bugüne kadar toplamda 11 milyona yakın ziyaretçiye ulaşan TEKNOFEST, 12. kez İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Dünyanın dört bir yanından, gençleri buluşturan TEKNOFEST, bu yıl da İstanbul’da yeni rekorlara imza atarak dünyada büyük ses getirmeyi hedefliyor. 2025 yılında ilk olarak kardeş vatan KKTC’de gerçekleştirilen TEKNOFEST’in bu yıl ikinci durağı ise İstanbul olacak. 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul, yarışmalardan hava gösterilerine, teknoloji ve heyecanı buluşturan pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

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Her yıl yenilenen yarışma kategorileriyle öne çıkan TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul’da, 58 ana ve 138 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon TL’nin üzerinde maddi destekten yararlanacak; dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon TL’nin üzerinde ödül verilecek. Ayrıca yarışmacılara sunulan geniş malzeme desteği, projelerin daha ileri bir noktaya taşınmasına imkan tanırken, dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacılar bilgi ve deneyimlerini paylaşacak, teknoloji geliştirme yolunda önemli adımlar atacak.

Öte yandan 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek TEKNOFEST İstanbul, teknoloji yarışmalarının yanı sıra etkinliklerle de ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival kapsamında; hava gösterileri, çeşitli sergiler ve atölyeler, simülasyonlu deneyim alanları, planetaryum, fuar etkinlikleri, öğrencilere özel uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim bir arada yer alacak.