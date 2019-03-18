19 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Adana Sanayi Odasında düzenlenen "AB-Türkiye ilişkilerinde son gelişmeler ve iş dünyasına etkileri" konulu konferansa katıldı.
AA'nın ahberine göre Berger, burada yaptığı konuşmada, Avrupa Parlamentosunun Türkiye ile "müzakereleri askıya alma önerisi raporunu" oy çokluğuyla kabul ettiğini anımsattı.
Kararın sadece tavsiye niteliği taşıdığının altını çizen Berger, kararın üyelik sürecinin bitirilmesini değil sürecin askıya alınmasını içerdiğini kaydetti.
Berger, "Ancak biz Türkiye’nin Avrupa perspektifini ve üyelik sürecini canlı tutmak istiyoruz. Bu, Türkiye’nin özellikle ekonomi anlamında gerçekleştirdiği reformlar açısından önemli motivasyon olabilir." diye konuştu.
Berger, Türkiye'yi gezerken ülkenin AB'nin ortaya koyduğu yönetmeliklerin birçoğuna ayak uydurduğunu gördüğünü, görüşmelerinde Türkiye'nin ticaretini, sanayisini ve rekabet gücünü sadece Türkiye-AB perspektifinde değil dünya çapında da geliştirdiğini gözlemlediğini belirtti.
Berger, AB ile Türkiye arasında 2016’dan bu yana Suriyeli mültecilerle ilgili yapılan görüşmeler çerçevesinde oldukça olumlu gelişmelerin olduğunun söylenebileceğini kaydetti.
Vize serbestisi konusunda da çalışmaların sürdüğünü ifade eden Berger, "Vize serbestisi konusunda teknik görüşmeler devam ediyor. Bazı teknik konularda ilerleme sağlamamız için hala yapılması gereken şeyler var. Bu teknik konular tamamlandıktan sonra vize serbestisi ele alınabilecek." dedi.
Berger, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan saldırı ve Hollanda’daki silahlı saldırıya da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yeni Zelanda ve Hollanda’da yaşanan olaylar, hepimizin birlikte olmasının ne kadar önemli olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Özellikle terörizme, aşırıcılık ve aşırı milliyetçilik dalgalarına karşı mücadele etmenin çok önemli olduğunu görüyoruz. Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin en yüksek seviyelere çıkarılması her iki taraf açısından da çok büyük önem taşıyor."
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