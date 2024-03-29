Teknik direktörlerden Euro 2024 için kadro talebi!

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Şu anki kurala göre her takım kadrosuna 23 oyuncu çağırabilirken antrenörler bu sayının artmasını istiyor.

26 oyuncu ESPN'in yaptığı habere göre teknik adamlar 23 kişilik kadronun 26 kişi olmasını istiyor. Euro 2020 ve 2022 Dünya Kupası, Covid-19 salgını nedeniyle 26 kişilik kadroyla oynatılmasına karar vermişti. Daha sonra UEFA, Euro 2024'te tekrar 23 kişilik kadro kararı aldı.

UEFA değerlendirecek Almanya'nın Düsseldorf kentinde iki hafta içinde 24 takımın antrenörleri ve yetkilileri UEFA tarafından ağırlanacak. Düzenlenecek çalıştayda UEFA antrenörlerin görüşlerini dinleyecek aynı zamanda bu konu hakkında fikirleri alacak.

Konu hakkında konuşan Ronald Koeman 23 kişlik kadroya dönülmesinin modern futbolda sakatlıkların artmasıyla saçmalık olduğunu belirtti. Gareth Southgate ise UEFA'ya bir artış için baskı yapmayı planlamadığını ancak sayının artmasıyla sakatlık riskinin azalacağını söyledi.