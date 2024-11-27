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        Teknik direktör cinayetinde 9 tutuklama!

        Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 10:25 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:25
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        Teknik direktör cinayetinde 9 tutuklama!
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ile Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 zanlının Çorlu Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çorlu Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan İ.T.İ, K.Z, Ö.Y, F.Y, D.Y, S.K, M.K, M.P. ve Suriye uyruklu O.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        NE OLMUŞTU?

        Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi'nde 6 gün önce yolda yürürken maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Teknik Direktör Ersin Aka, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde kurtarılamamıştı.

        Saldırının olduğu bölgede 25'e yakın boş kovan tespit edilmiş, şüpheliler Edirne'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

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