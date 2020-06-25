Teknik direktörlük kariyerine 2006-2007'de Sivasspor'da başlayan Bülent Uygun, Süper Lig'de Sivasspor'un yanı sıra Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor, Osmanlıspor, Hes Kablo Kayserispor ve Yukatel Denizlispor'u çalıştırdı.
Elazığspor'u TFF 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan Bülent Uygun, Katar takımları Umm Salal, El Rayan ve El-Gharafa'da da görev yaptı.
Süper Lig geçmişinde 199 maça çıkan Bülent Uygun, bu haftaki Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla teknik direktör olarak kariyerindeki 200. Süper Lig müsabakasında görev yapmaya hazırlanıyor.
Tecrübeli teknik adam şimdiye kadar Sivasspor'da 98, Gaziantepspor'da 42, Eskişehirspor'da 27, Bucaspor, Elazığspor ve Hes Kablo Kayserispor'da yedişer, Yukatel Denizlispor'da 6 ve Osmanlıspor'da ise 5 müsabakada görev yaptı.
Bu karşılaşmalarda 84 galibiyet, 42 beraberlik ve 73 yenilgi alan Bülent Uygun'un takımları 257 gol atıp kalelerinde 267 gol gördü.
Süper Lig geçmişinde yüzde 42,2 galibiyet oranı bulunan Bülent Uygun, Sivasspor'da 55,1 galibiyet yüzdesi elde etmişti.
- Süper Lig geçmişi
Bülent Uygun'un Süper Lig'de çıktığı maçlardaki performansı şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Bucaspor
|7
|1
|3
|3
|4
|5
|6
|Elazığspor
|7
|0
|3
|4
|2
|14
|3
|Eskişehirspor
|27
|12
|8
|7
|37
|31
|44
|Gaziantepspor
|42
|13
|9
|20
|50
|78
|48
|Hes Kablo Kayserispor
|7
|2
|0
|5
|6
|17
|6
|Osmanlıspor
|5
|0
|1
|4
|6
|14
|1
|Sivasspor
|98
|54
|17
|27
|146
|98
|179
|Yukatel Denizlispor
|6
|2
|1
|3
|6
|10
|7
|TOPLAM
|199
|84
|42
|73
|257
|267
|294
Teknik direktör Bülent Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikleri takımlarda Süper Lig'de kalmayı başardıklarını, bu ekiplerden bazılarını Şampiyonlar Ligi'ne bazılarını da UEFA Avrupa Ligi'ne taşıdıklarını söyledi.
Bu süreçte antrenman bilimi üzerine bir kitap yazma şansı da bulduğunu kaydeden Uygun, "Süper Lig'de 200. maçıma çıkmak benim adına mutluluk verici. Umarım daha nice 200 maça çıkarım. Geçmişte, genç oyunculara forma şansı verme imkanımız oldu. Süper Lig'e ara verdiğimde 5 sene boyunca Katar'da dolu bir şekilde bir dönem geçirdim." dedi.
Uygun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada takımdan ayrılan isimlerin olduğunu, buna sakat ve cezalı oyuncuların da katıldığını da belirterek, "Çaykur Rizespor zor bir karşılaşma olacak. Kaliteli bir kadroları ve Ünal Karaman gibi değerli bir teknik direktörleri var. Denizlispor gemisi sağlıklı bir şekilde limana yanaşacak. Daha sonra da yeni sezonun tüm planlamasını en iyi şekilde yapıp yoluna devam edecektir." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!