Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Beşiktaş'ın Avusturya kampının bitmesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı, eşi Hülya Avcı ile soluğu Bodrum'da aldı.

Önceki gün Gündoğan'da bulunan bir restoranın iskelesinde görüntülenen teknik adam, kamp döneminde o kadar çok yorulmuş olacak ki bütün günü iskelede eşi ile uyuyarak geçirdi.

Akşam saatlerinde uyanan Avcı, daha sonra eşi ile akşam yemeği için mekanın restoran kısmına geçti.