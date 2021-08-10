İlçede Rumeli Kavağı'nda bulunan Altınkum Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı sahilinde Cabir K. yönetimindeki Liman Kuruçeşme adındaki tekne, gezinti sırasında kayaya oturdu.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, batmaya başlayan teknedeki 2'si çocuk 8 kişiyi tahliye etti.

Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması sürerken, polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı.