'Tekne turizmine ilgi artıyor'

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Yaz aylarının yaklaşması ile tekne tatili rezervasyonları yüzde 40’ın üzerine çıkmış durumda. viravira.co’nun verilerine göre erken rezervasyon dönemi tekne kiralamalarında geçen sezona oranla yüzde 43 oranında artış yaşandı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan viravira.co CEO’su Baran Yıldırım “Mart – Nisan aylarından sonra teknelerin müsaitlikleri hızla azalıyor. Şu an teknelerin takvimleri %40 oranında dolmuş durumda ve bu rakam gün geçtikçe artıyor. Fiyat konusunda ise diğer lüks seyahat alternatifleri olan yurtdışı tur, otel ve villa tarafında yaşanan yüksek fiyat artışlarının tekne turizminin rekabetçi kalmasına yol açtığını söyleyebiliriz. Antalya’da 5 yıldızlı bir otelde yapacağınız 1 haftalık tatilden daha ucuza tekne tatili yapabiliyorsunuz. Ayrıca, beach ve restoran gibi harcamalarınız da olmuyor. Kumanya market fiyatlarıyla temin ediliyor ve tatil severler bu önemli maliyet kalemlerine yüksek bir bütçe ayırmak durumunda kalmıyor. Özellikle yurt dışından gelen talepten yurt içindeki vatandaşlarımızın etkilenmemesi için erken rezervasyon hesaplı tatil yapmanın püf noktasını oluşturuyor.”’ dedi.

"KİŞİ BAŞI HAFTALIK 3 BİN TL'DEN BAŞLIYOR"

Tekne tatilinde ücretlerin tercih edilen tekne tipi ve kişi sayısına göre değişiklik gösterdiğini söyleyen Yıldırım, "Kişi başı haftalık 3 bin TL’den başlayan fiyatlarla 8 kişilik bir yelkenli tekne kiralanabiliyor. Yelkenli tekneler genellikle diğer tekne tiplerine oranla daha uygun fiyatlı olduğundan sıkça tercih ediliyor. Gulet tipi teknelerde kişi başı haftalık 4 bin TL, katamaran tipi teknelerde kişi başı haftalık 5 bin 500 TL, motoryat tipi teknelerde ise kişi başı haftalık 6 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla mavi yolculuk tatili yapmak mümkün. Gulet tipi teknelerde kaptan, mürettebat ve yakıt fiyata dahilken yelkenli ve katamaran tipi teknelerde ekstra olarak sunuluyor." dedi