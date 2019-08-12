ABD'li iki devden sonra Avusturyalı şirketten gelen teklif Alman aydınlatma devi Osram'ın hisselerini yüzde 12 yükseltti. ABD'li girişim sermayesi fonları Bain Capital ve Carlyle Group'tan sonra Avusturyalı sensör üreticisi AMS'den de Osram'a teklif geldi. AMS, Osram'ı satın almak için hisse başına 38.5 Euro önderdi. Bu teklif Alman aydınlatma üreticisinin değerini 4.3 milyar Euro (4.8 milyar dolar) civarı bir değere taşırken şirketin hisselerini yüzde 12 yükseltti.

'TEKLİFİ İNCELİYORUZ'



Bain ve Carlyle hisse başına 35 Euro önermiş, Osram'ın en büyük hissedarı Allianz Global Investors teklifi çok düşük bulmuştu. Osram AMS'nin teklifini incelediğini kararını daha sonra açıklayacağını duyurdu.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDEKİ DURGUNLUKTAN ETKİLENDİ

Osram, otomotiv endüstrisindeki durgunluk ve Alman ekonomisindeki yavaşlama, şirketin çip, dijital aydınlatma sistemleri, sensörler ve diğer komponentleri tedarik eden bir şirkete dönüşme hedefini baltalamıştı.