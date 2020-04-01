Tekkeköy Belediyesinin açtığı kurslarda üretilen maskeler ücretsiz dağıtılıyor

AA

Belediye Başkanı Hasan Togar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu zor süreci kendilerine fırsat sayan bazı insanların menfaat peşinde olduğunu, fırsatçılara meydanı bırakmamak adına kendi imkanlarıyla maske üretmeye başladıklarını söyledi.

Gönüllü kadınlara atölye imkanı ile malzeme sağlamalarının ardından üretilen maskelerin ücretsiz olarak kamu kuruluşlarına ve vatandaşlara dağıtıldığını belirten Togar, "Kültür merkezlerimizden faydalanan gönüllü kursiyerlerimiz ve eğitmenlerimiz güzel bir sinerji yakaladı. İlk etapta bir mini bir atölye oluşturduk ve günde 1000 maske yapıyoruz. Bu maskelerin sterilizasyonunu sağladıktan sonra ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımıza, belediye çalışanlarımıza, 65 yaş üstü yaşlılarımıza, kronik hastalarımıza, esnafımıza, pazarcılarımıza dağıttık." dedi.