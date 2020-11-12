Tekirdağlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı heyecanla bekliyor

AK Parti İl Kongresi'nin yapılacağı Namık Kemal Stadyumu'nda hazırlıklar devam ediyor.
Stattaki yeşil alana sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sandalyeler yerleştiriliyor. Kongre alanı bayraklarla süsleniyor.
AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi öncesi kentte büyük heyecan yaşandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tekirdağ'da ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Özcan, şunları kaydetti:
"Hem kongremizin hem Tekirdağ'ın kurtuluşunun olması hem de bölgenin en büyük şehir hastanesinin açılacak olması bizlere ayrı bir heyecan katıyor. İlk olarak kongremizi gerçekleştireceğiz. Burada Cumhurbaşkanımız hem Türkiye'ye hem de dünyaya güzel mesajlar verecek. Ardından şehir hastanesinin açılışını yapacağız.
Hastanemizle beraber son dönemde Tekirdağ'ı, özellikle Çorlu ve Ergene ilçelerini ilgilendiren önemli bir açılış daha yapılacak. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında fabrikalardan çıkan atık sular, yapılan 5 ileri biyolojik arıtma tesisiyle arıtılmış olarak Marmara Denizi'ne verilecek. Bu da Ergene'nin temiz akacağı günler için önem arz ediyor."
- "Hastane bölge için önemli"
Özcan, açılacak şehir hastanesinin bölge için çok önemli olduğunun altını çizerek, "Kentimiz çok daha büyük ve teknolojik bir hastaneye kavuşacak. İnsanların kafasında soru işareti oluyor, 'Hastane ücretli mi olacak?' diye. Burası bir devlet hastanesi, burada aynı eski hastanede olan hizmeti alacaklar. İlimiz için çok büyük bir kazanım. Başta Cumhurbaşkanımıza, TBMM Başkanımıza, Sağlık Bakanlığımıza, yatırımcı firmaya ve milletvekillerimize de teşekkür ediyorum." diye konuştu.
AK Parti hükümeti ile kente çok sayıda yatırım yapıldığını dile getiren Özcan, "Namık Kemal Üniversitesi, hükümetimiz zamanında yapıldı. Üniversiteyle birlikte gurur duyduğumuz güzel bir üniversite hastanesi de kazandık. Üniversite, yollar dışında Tekirdağ'da vatandaşların doğal gazla tanışması da bu dönemde oldu. İnşallah yatırımlar devem edecektir." ifadelerini kullandı.
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