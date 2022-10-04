Şampiyonanın kendisi için çok güzel bir tecrübe olduğunu ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"Şampiyonaya bizim için çok iyiydi. Masterler olarak şampiyonaya federasyonun desteğiyle gittik. Bana her zaman destek olan Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel'e de teşekkür ederim. Ülke olarak çok güzel dereceler aldık orada. Şampiyonada gördüklerimizi burada uygulamaya gayret edeceğiz. Üç adım atlamada yaklaşık 10 metre atladım. Orada Türk bayrağını dalgalandırmak beni gururlandırdı. Türkiye orada çok iyi temsil ettiğimize inanıyorum."

Koç, sporun yaşının olmadığını göstermeye devam edeceğini dile getirdi. Gelecek yıl İstanbul'da gerçekleşecek şampiyonaya babasını da hazırlayacağını anlatan Koç, şunları kaydetti:

" Ben 43 yaşındayım orada 90 yaşında da sporcular vardı. Orada 90 yaşındakiler de şampiyonaya katılmıştı. Bu sefer ben babamı da şampiyonaya hazırlayacağım. Onun da madalya kazanmasını hedefliyorum. Daha çok çalışıp seneye farklı yarışmalara hem sporcularımı göndermek hem de kendim yeni şampiyonalara hazırlanmak istiyorum."