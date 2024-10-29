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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ’daki geçit töreninde yunus ekibinin motosikletinin çarptığı 2 polis yaralandı | Son dakika haberleri

        Tekirdağ’daki geçit töreninde yunus ekibinin motosikletinin çarptığı 2 polis yaralandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları programında motosikletli yunus ekibinin, tören geçişi sırasında çarptığı iki polis hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 19:09 Güncelleme: 29.10.2024 - 19:09
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        Geçit töreninde yunus ekibi kaza yaptı: 2 polis yaralı
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        Süleymanpaşa ilçesi sahil yolunda gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, motosikletli polis timleri törende geçiş yaptı.

        Bu sırada üzerinde iki polisin bulunduğu motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, tören alanına vatandaşların girmemesi için önlem alan iki polise çarptı.

        İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan iki polisin tedavisini ayakta yaptı. Motosikletteki iki polis ise kazadan yara almadan kurtuldu.

        Öte yandan kaza anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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