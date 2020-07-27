Tekirdağ’da yaşamını yitiren Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Evinde rahatsızlanması sonucu yaşamını yitiren Ezici için Doğcalı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Ezici'nin ailesi, Hayrabolu Kaymakam Vekili İsmail Altan Demirayak, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Şener Kopal, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilcisi Ali Güz ve vatandaşlar katıldı.

Ezici'nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Doğcalı Mahalle mezarlığına defnedildi.