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        Haberler Gündem Tekirdağ’da uyuşturucu imalathanesine operasyon - Güncel haberler

        Tekirdağ’da uyuşturucu imalathanesine operasyon

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iklimleme sistemi kurularak uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen ev ve iş yerine jandarma ekiplerince operasyon yapıldı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu imalatında kullanılan çok miktarda materyale el konulurken, 1 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 00:09 Güncelleme: 21.01.2025 - 00:09
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        Uyuşturucu imalathanesine operasyon
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        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada Çerkezköy ilçesinde oturan H.A.’nin ev ve iş yerine sistem kurup uyuşturucu imalatı yaptığı belirlendi.

        Adreslere düzenlenen operasyonda, 62 kök kenevir, 55 hasat edilmiş kenevir, 76 gram kubar esrar, 23 gram eroin, 450 mililitre bonzai yapımında kullanılan sıvı madde, esrar öğütme aparatı, 3 klima, 7 balast, oksijen tüpü, 3 fan, 3 vantilatör, 8 metre havalandırma borusu, 5 termometre, 4 hava nemlendirici, 46 floresan lamba,34 litre sıvı bitki besleyici, 4 zamanlayıcı, hava, nemlendirme filtresi, 38 metre kablo, 7 çoğaltıcı priz, 62 saksı ele geçirildi.

        Jandarma, şüpheli H.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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