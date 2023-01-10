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Tekirdağ´da servis midibüsü kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı

Tekirdağ´ın Çorlu ilçesinde fabrika servis midibüsü ile sürücüsünün ehliyeti olmadığı belirtilen kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı

Giriş: 10.01.2023 - 23:55 | Güncelleme: ABONE OL
Tekirdağ´da servis midibüsü kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı
Servis midibüsü kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı
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DHA

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çorlu´nun Türkgücü Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Ersan Sansu (22) yönetimindeki kamyonet, karşı yönden gelen Nuri O. yönetimindeki fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

Hatalı şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada her iki aracın da ön kısmı büyük hasar gördü. can pazarının yaşandığı kazadan sonra ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 21 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi başta olmak üzere ilçedeki hastanelere götürüldü. Kazayı haber alan yaralı yakınları da hastanelere giderek, yaralılar hakkında bilgi almaya çalıştı.

Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Ersan Sansu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sansu´nun yapılan ilk incelemesinde ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.

Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk de kaza yerine gelerek incelemede bulundu. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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