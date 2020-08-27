İHA

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ üyelerine dair yürütülen operasyon kapsamında, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde operasyon düzenlendi.

İHA'nın haberine göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ terör örgütü propagandasının yapıldığı sosyal medyada gruplarına üye olan L.E.D. isimli bir kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlının DEAŞ'ın sohbet gruplarına üye olduğu ve suç unsuru oluşturan paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Zanlının evine gerçekleştirilen operasyonda, 1 adet cep telefonu ve 2 adet sim karta incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.