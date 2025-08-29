Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
A.K. idaresindeki otomobil, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve otomobildeki 2 yolcu, sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Yolculardan N.B. (16) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf: DHA