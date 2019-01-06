Yangın Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü karşısındaki otobüslerin park ettiği alanda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halinde olan 3 adet özel halk otobüsünde yangın çıktı. Yangının fark edilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla 3 halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. İHA'nın haberine göre; yangının söndürülmesi ile 3 halk otobüsü kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri halk otobüslerinde çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.