İHA

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, lçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen tahliye işlemlerinin ardından; Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasına; Karaağaç İlkokulu, Karaağaç Ortaokuluna, Cumhuriyet İlkokulu ise Sanayiciler İlkokuluna taşınacak.

Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen tahliye işlemlerinin ardından; Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasına; Karaağaç İlkokulu, Karaağaç Ortaokuluna, Cumhuriyet İlkokulu ise Sanayiciler İlkokuluna taşınacak.