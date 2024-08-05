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        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ ve Kırklareli'nde fırtına ve dolu etkili oldu | Son dakika haberleri

        Tekirdağ ve Kırklareli'nde fırtına ve dolu etkili oldu

        Tekirdağ ve Kırklareli'nde fırtına ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçlardan kırılan dalların park halindeki otomobillerin üzerine düşmesi sonucu araçlarda hasar oluştu. Kuvvetli sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 17:41 Güncelleme: 05.08.2024 - 17:42
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          Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde öğleden sonra başlayan fırtına ve dolu nedeniyle yol kenarındaki bazı ağaçların dalları kırıldı, boş çöp konteynerleri yollara savruldu, bazı binaların çatıları zarar gördü.

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          Ağaçlardan kırılan dalların park halindeki otomobillerin üzerine düşmesi sonucu araçlarda hasar oluştu.

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          İtfaiye ve belediye ekipleri, yola düşen ağaç dallarını temizlerken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

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          Kırklareli'nde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        • 5

          Kentte aniden başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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          Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte sağanağın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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