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        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ ve Kastamonu'da orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor | Son dakika haberleri

        Tekirdağ ve Kastamonu'da orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki makilik alan ile Kastamonu'nun Alpagut köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Her iki bölgedeki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 12:20 Güncelleme: 22.07.2024 - 15:40
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        İki ilde orman yangını
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        Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi aralıksız sürüyor.

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevlerin fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

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        Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan yangına müdahale sürerken bir yangın haberi de Kastamonu'dan geldi.

        KASTAMONU

        Alpagut köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevlerin fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

        Yangının kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.

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        #Tekirdağ Şarköy
        #makilik yangını
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