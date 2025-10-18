Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ ve Edirne'de ele geçirildi: 1.3 ton | Son dakika haberleri

        Tekirdağ ve Edirne'de 1.3 ton uyuşturucu ele geçirildi

        Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ ve Edirne'de yürüttüğü iki ayrı operasyonda 1.3 ton uyuşturucu ele geçirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 10:26 Güncelleme: 18.10.2025 - 11:09
        Tekirdağ ve Edirne'de ele geçirildi: 1.3 ton
        Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ ve İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.

        Tekirdağ gümrük sahasındaki operasyonda 1 ton 153 kilogram, İpsala Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda ise 173 kilogram olmak üzere toplam 1 ton 326 kilogram esrar ele geçirdi.

        Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Tekirdağ ve İpsala Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde sürdürülüyor.

        #uyuşturucu operasyonu
        #Son dakika haberler
