Tekirdağ Valiliğinden "Kurtçeşme Çanakkale Şehitliği" ile ilgili açıklama

AA

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Çanakkale Şehitliğindeki kemikler tahrip edildi" başlığıyla haberler yapıldığı belirtildi.

Söz konusu alanın Kurtçeşme Çanakkale Şehitliği olarak anıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zaman içinde uzun süre atıl kaldığı, bakımsızlık nedeniyle şehitlik alanına yakışmayacak bir görüntü oluşturduğu, kabirlerin kaybolduğu gözlemlenmiştir. Söz konusu alanı atıl durumundan kurtarıp layık olduğu değeri kazandırmak için alanda yapılabilecek düzenleme çalışmaları başlatılmıştır. Söz konusu alanda çalışmaya başlanmadan önce görünür herhangi bir mezar taşı bulunmadığı tespit edilmiştir. Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmış proje kapsamında yapılan el ile kazı çalışmaları sırasında birbiriyle bütünlük oluşturmayan toplu gömülmüş kemiklere rastlanmıştır. Yapılan araştırmalar ve elde edilen bulgular neticesinde buranın eski bir Osmanlı mezarlığı olabileceği, kemiklerin de çevredeki binalar yapılırken tahrip edilen eski mezarlıktan çıkan kemik parçalarının olabileceği değerlendirilmiştir."

Çalışmalar sırasında toprak altından çıkan mezar taşları ve kemiklerin ilgili kişi ve kurumlara bildirildiği aktarılan açıklamada, gerekli izinler gelene kadar çalışmaların durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut yapılaşmanın olmadığı bölgelerde şehit kemiği olma ihtimali ve ecdadımıza saygı sebebiyle kültür katmanı derinliği seviyesinde kazı amacı ile hiçbir şekilde iş makinası sokulmamış, bu derinlikteki bütün çalışmalar el ile ve müze müdürlüğünden görevli arkeologlar kontrollüğünde itinalı bir şekilde yapılmıştır. Kültür katmanı derinliğindeki kazı işlemleri iş makinası ile yapılmamıştır. Dolayısıyla bu yönde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Anıt temellerinin yapım imalatları için kullanılan iş makinesi, kültür katmanı kazısı el ile itinalı bir şekilde tamamlandıktan sonra kullanılmıştır. Kazı esnasında ortaya çıkan kemikler tek tek rapor altına alınmış ve kemiklerin hiçbiri zarar görmemiştir. Kazı çalışmaları sırasında toplu kemik yığınlarına da rastlanılmış, bu kemikler bulunduğu haliyle korunarak arkeologların denetiminde nereye tekrar gömüleceğine karar verilmiştir."