Tekirdağ Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor

AA

Akın, hastanenin konferans salonunda düzenlediği basın toplantısında, 124 poliklinik, 18 ameliyathane ve 102 yoğun bakım ünitesi bulunan Tekirdağ Şehir Hastanesinin 486 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirtti.Yatak kapasitesinin 566'a çıkarılabileceğini ifade eden Akın, "1 milyar 500 milyon liraya mal olan hastanede sağlık personeli haricinde hizmet personeli olarak 700 kişiye istihdam sağlanacak. Tekirdağ Şehir Hastanesi Akfen İnşaat tarafından Kamu-Özel işbirliği modeliyle yapıldı.Tekirdağ Şehir Hastanesi ile uzun yıllardan bu yana faaliyet gösteren eski hastanede muayene ve ameliyat için sıra beklemeden, vatandaş ücretsiz olarak beş yıldızlı otel standartlarında sağlık hizmeti alacak." dedi.Akın, hastanede sağlık alanında vatandaşları en son teknolojik hizmetlerle buluşturacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Hastanenin inşaat işleri bitme noktasına geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından teslim alındıktan sonra faaliyete geçmesini bekliyoruz. Türkiye'nin öncelikli deprem izolatörlü şehir hastanelerinden birisi olacak. Hastanenin taşıyıcı kolonlarının her birine yerleştirilen 651 deprem izolatörü kullandık. Tamamen depreme dayanıklı olacak. Kamu hastanesi statüsünde vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti verecek Tekirdağ Şehir Hastanesinde, Sağlık Bakanlığı ile 25 yıl boyunca hizmet vereceğiz. Sistemde tüm tıbbi hizmetlerin sorumluluğu Sağlık Bakanlığınca, bilgi işlem, güvenlik, temizlik, yemekhane ve otopark gibi bütün hizmetler, hastanenin yapım ve işletmesini üstlenen Akfen İnşaat tarafından karşılanacak."Hastanede yer alan 102 yoğun bakım yatağının 46'sı genel yoğun bakım olarak ayrılırken, 27 yeni doğan, 16 pediatrik, 5 KVC ve 8 de koroner yoğun bakım yatağı yer alıyor.