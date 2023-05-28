Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Tekirdağ Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

HABERTURK.COM

Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Tekirdağ başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Tekirdağ Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Tekirdağ seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Tekirdağ Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Tekirdağ Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 88.71 seçime katılım oranı sağlanırken saat 18:39 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 80.3 oldu. Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 348.883 oyla yüzde 59.47 - Recep Tayyip Erdoğan: 237.816 oyla yüzde 40.53 aldı. Tekirdağ 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 348.883 oyla yüzde 59.47

Recep Tayyip Erdoğan: 237.816 oyla yüzde 40.53

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 424.099 oyla yüzde 55.44 - Recep Tayyip Erdoğan: 298.503 oyla yüzde 39.02 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."

Kemal Kılıçdaroğlu: 348.883 oyla yüzde 59.47Recep Tayyip Erdoğan: 237.816 oyla yüzde 40.53