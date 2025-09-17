Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ Saray ve Kırklareli Vize'de 3 gün denize girmek yasaklandı | Son dakika haberleri

        Tekirdağ Saray ve Kırklareli Vize'de 3 gün denize girmek yasaklandı

        Karadeniz kıyısında bulunan Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün denize girmek yasaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 17:29 Güncelleme: 17.09.2025 - 17:29
        Bu illerde 3 gün denize girmek yasaklandı
        Tekirdağ Valiliği, Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz denizlerimizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacı ile Saray ilçemiz genelinde 18-19-20/09/2025 tarihinde denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

        Kırklareli'nin Vize İlçesi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle 18, 19, 20 Eylül 2025 günlerinde 3 gün süre ile Vize ilçemize bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

