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        Tekirdağ merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

        Tekirdağ merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, DEAŞ'ın sözde bayrağı ve çok sayıda yasaklı kitap, dergi ile dijital materyal ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 14:40 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:40
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        Tekirdağ merkezli DEAŞ operasyonu
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        Tekirdağ merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        AA'nın haberine göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 18 zanlı tespit edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır, Samsun ve Bursa'da belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 18 şüpheliyi yakaladı.

        Aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, DEAŞ'ın sözde bayrağı ve çok sayıda yasaklı kitap, dergi ile dijital materyal ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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