Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İHA

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince Tekirdağ merkezli İstanbul, Kocaeli ve Samsun olmak üzere 4 ilde FETÖ operasyonu gerçekleştirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla düzenlenen operasyonda ardışık arama yaptıkları tespit edilen ve şu anda aktif görevde bulunan 7 infaz koruma memuru, 2 şoför ve 1 aşçı olmak üzere 10 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda polis ekipleri 10 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şahıslar, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.



