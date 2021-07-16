Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili yoğunluğu

Tatilciler gün boyunca, Tekirdağ-İstanbul yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik ve Yenice mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşturmaya devam etti.Araç yoğunluğu nedeniyle ulaşım zaman zaman yavaşlıyor.Yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.Kara yolundaki akıcı yoğunluğun bugün ve hafta sonu sürmesi bekleniyor.

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