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Tekirdağ'ın meşhur 'Hayrabolu tatlısı' coğrafi işaret aldı

Coğrafi işaret başvurusu Hayrabolu Belediyesi tarafından yapılan ve süreçleri Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Hayrabolu tatlısı, mahreç işareti ile tescil almaya hak kazandı

10.08.2021 - 16:53 | Güncelleme: ABONE OL
Tekirdağ'ın meşhur 'Hayrabolu tatlısı' coğrafi işaret aldı
AA

Trakya Kalkınma Ajansından (TRAKYAKA) yapılan açıklamada, 12 Ocak'ta coğrafi işaret başvurusu yapılan Hayrabolu tatlısının onay sürecinin 7 aydan kısa sürede tamamlandığı belirtildi.

Tekirdağ köftesi, Karacakılavuz Dimi dokuması, Malkara eski kaşar peyniri, Tekirdağ peynir helvası, Tekirdağ yapıncak salamura asma yaprağı ve Velimeşe bozası ürünlerinin daha önce coğrafi işaret aldığı aktarılan açıklamada, son olarak Tekirdağ soğanı için de gerekli başvuruların yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya'nın değerlerine değer katmaya devam ettiklerini belirtti.

Hayrabolu tatlısı ile, Tekirdağ'ın coğrafi işaretli ürün sayısının 7 olduğunu aktaran Şahin, "Trakya'nın ürün sayısı 20'ye yükseldi. Başvurudan onay sürecine kadar laboratuvar analizleri, danışman desteği kurumumuz tarafından karşılandı. Emeği geçen ve Trakya’nın değerlerine değer katan tüm kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

HAYRABOLU TATLISI

Trakya şivesinde Hayrabol ismiyle bilinen, ana malzemesi irmik ve tuzsuz peynir olan Hayrabolu, şerbetli bir yöresel tatlıdır.

1972 yılında Hayrabolu'da üretilmeye başlanan tatlı, ilk yıllarda 'Kadı Göbeği Tatlısı' olarak adlandırılsa da zaman içerisinde Hayrabolu tatlısı, olarak anılmaya başlandı.

Hayrabolu tatlısı, pişirilip kurutulmuş ve şerbetli olarak iki şekilde satışa sunuluyor.

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