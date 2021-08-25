Tekirdağ'ın mavi bayraklı plajları tatilcileri cezbediyor

Doğası, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra ekstrem sporlar ile kamp ve karavan turizmini sevenlerin ilgisini çeken Şarköy, temiz plajlarıyla da tatilcileri cezbediyor.İlçede bulunan 6 mavi bayraklı plaj, "deniz, kum, güneş" üçlemesinin keyfini çıkarmak isteyen tatilcileri ağırlıyor.
Yemyeşil ormanlarının yanı sıra ziyaretçilerine yamaç paraşütü ve ekoturizm imkanları da sunan Şarköy'de ziyaretçiler, doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buluyor.
- "Mavi bayraklı plajlar tatilciler için öncelik oluyor"
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın mavi bayraklı plajlarının kent turizmine önemli katkısı olduğunu söyledi.
Şarköy ilçesindeki plajların her yıl çok sayıda tatilciyi bölgeye çektiğini belirten Hacıoğlu, "Yaz aylarında ilçenin nüfusu 3'e, 4'e katlanıyor. Aranan turizm özelliklerinin Şarköy'de bütünleştiğini görmek mümkün. Mavi bayraklı plajlar tatilciler için öncelik oluyor. Mavi bayraklı plaj demek, cankurtaranı var demek, temizliği yapılan, güzel hizmet sunulan, denizin temiz olması demek. Zaten bütün bu özellikleri bir arada bulundurduğu için plajlar mavi bayrak alıyor." dedi.
Şarköy Yöresi Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Cüneyt Keresteci de yeşil ve mavinin buluştuğu Şarköy ilçesinin tatilcilerin gözde yerlerinden olduğunu ifade etti.
Plajlarda tatilcilere iyi hizmet verildiğini anlatan Keresteci, "Özellikle pandemi sürecinde insanların en çok tercih ettikleri yer arasında ilçemiz vardı. Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen, sakinlik isteyen insanlar buraya geldi. Yeşil ve mavinin tadını çıkartmak isteyen herkesi ilçemize bekleriz." diye konuştu.
Tatilini Şarköy'de geçiren Cüneyt Camgöz de temizliği tescilli plajları dolayısıyla Şarköy'ü tercih ettiğini belirterek, "Buraya tatile geldiğim zaman denizin, yeşilin tadını doya doya çıkarıyorum. Ayrıca yamaç paraşütü ve rüzgar sörfü yapma imkanı da var. Herkese tatil için Şarköy'ü öneriyorum." ifadelerini kullandı.
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