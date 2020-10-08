Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde hortum etkili oldu

AA

Meteoroloji'nin turuncu ikazla uyardığı Trakya genelinde, sağanak, etkisini sürdürüyor.

Bölge genelinde sağanağın yanı sıra Marmaraereğlisi ilçesinde kısa süreli hortum da etkili oldu.

Deniz üzerinden kıyıya gelen hortum, ilçedeki bazı binaların çatılarına zarar verdi.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgar ve hortum nedeniyle 3 binanın çatısı ile sahildeki bir kafeteryanın masa ve sandalyelerinin zarar gördüğünü, bazı ağaçların devrildiğini söyledi.

Ata, incelemelerin ve temizlik çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.











