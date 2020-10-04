Tekirdağ'ın Çerkezmüsellim köftesi eşsiz lezzetiyle büyük ilgi görüyor

AA

Dana etinden çekilen kıymanın özel baharatlarla yoğrulmasıyla eşsiz bir lezzete kavuşan Çerkezmüsellim köftesi, kenti ziyaret edenlerin yemeden şehirden ayrılmadığı lezzetler arasında yer alıyor.

Hayrabolu ilçesinin Çerkezmüsellim Mahallesi'nde köfteci Mehmet Yakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köftenin en büyük özelliğinin, yörenin meralarında yetişen genç danaların etiyle, pabuç şeklinde pişirilmesi olduğunu söyledi.

Çerkezmüsellim köftesinin lezzetinin birçok kişi tarafından bilindiğini belirten Yakar, "Babadan kalma bu mesleği devam ettiriyoruz. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Köftede genç dana etinin sinir olmayan kısımlarını kullanıyoruz. Gelen herkes köftemizi beğenerek tüketiyor." dedi.

Yakar, yakın illerin yanı sıra yurt dışından da misafirleri olduğunu belirterek "Bulgaristan ve Yunanistan ile Çanakkale, Edirne ve İstanbul'dan gelip köftemizi tadıyorlar. Herkes buradan mutlu ayrılıyor. Bu lezzeti uzun yıllar devam ettirmeye çalışacağız." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da Tekirdağ'ın doğal güzelliklerini yanı sıra yöresel lezzetleriyle de ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyledi.

Kentte her damağa hitap eden lezzetin bulunduğunu vurgulayan Hacıoğlu, "Tekirdağ turizmde gözde illerden biri. Ziyaretçiler doğanın ve denizin tadını çıkarıyor. Bunların yanı sıra ilimiz köftesi ve tatlılarıyla da ilgi çekiyor. Meşhur Tekirdağ köftesinin haricinde Çerkezmüsellim köftesi de lezzetiyle ziyaretçileri cezbediyor. Hem ziyaretçiler ilimizden mutlu ayrılıyor hem de esnafımız kazanıyor. Herkesin gelip bu lezzeti tatmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.