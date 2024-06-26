Tartıştığı oğlunu tüfekle öldürdü!
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde baba M.D. ile oğlu Memduh D. arasında evin bahçesinde yaşanan tartışma cinayetle son buldu. Katil zanlısı baba gözaltına alındı
Tekirdağ'da edinilen bilgiye göre kan donduran olay, Hayrabolu ilçesine bağlı Kahya Mahallesi'nde meydana geldi.
EVİN BAHÇESİNDE OĞLUNU VURDU
İHA'da yer alan habere göre baba M.D., evinin bahçesinde tartıştığı oğlunu tüfekle vurdu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı Memduh D., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
KATİL ZANLISI BABA GÖZALTINDA
Baba M.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Evlat cinayetiyle ilgili soruşturma başlatıldı.