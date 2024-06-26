REKLAM advertisement1

Tekirdağ'da edinilen bilgiye göre kan donduran olay, Hayrabolu ilçesine bağlı Kahya Mahallesi'nde meydana geldi.

EVİN BAHÇESİNDE OĞLUNU VURDU

İHA'da yer alan habere göre baba M.D., evinin bahçesinde tartıştığı oğlunu tüfekle vurdu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı Memduh D., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI BABA GÖZALTINDA

Baba M.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Evlat cinayetiyle ilgili soruşturma başlatıldı.