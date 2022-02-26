Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 5 tır yardım

Tekirdağ'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Ukrayna'ya 5 TIR dolusu insani yardım malzemesi gönderildi.

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