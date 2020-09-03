Tekirdağ Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda evde eş zamanlı arama yapıldı.

Aramalarda, 49 kullanıma hazır "fişek" olarak tabir edilen eroin, 5 "fişek" sentetik uyuşturucu ve 26 "fişek" kokain ele geçirildi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.