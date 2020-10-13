Tekirdağ'daki tefecilik operasyonunda 6 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Malkara ilçesinde ekonomik sıkıntı yaşayanları yüksek faizle para vererek borçlandırdıkları, bu kişilerden geri ödeme zorluğu çekenleri silahla tehdit edip darbettikleri öne sürülen zanlılara yönelik 4 gün önce operasyon düzenlenmiş, 7 kişi gözaltına alınmıştı.