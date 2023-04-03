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Tekirdağ'daki silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi

Tekirdağ'da aralarında husumet bulunan iki ailenin arasındaki kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada iki kişi hayatını kaybetti

Giriş: 03.04.2023 - 01:44 | Güncelleme: ABONE OL
Tekirdağ'daki silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi
AA

Süleymanpaşa ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda E.G ve F.G ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan E.G ve F.G. kurtarılamadı.

Polis, suç aletiyle birlikte 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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