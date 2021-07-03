Ailesiyle tarlaya gelen Hasan Bedel de lavantanın insana huzur verdiğini dile getirerek, "Salgından dolayı herkes iyice sıkıldı. Ben de eşim ve çocuklarımla buraya keyif almaya geldim. Fotoğraf çektirip bu güzellikleri ölümsüzleştirdik. Burası insanın stresini alıyor" diye konuştu.