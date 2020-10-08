Tekirdağ'daki hortumu yaşayanlar anlattı

Meteoroloji'nin turuncu ikazla uyardığı Trakya genelinde, sağanak, etkisini sürdürüyor.
Bölge genelinde sağanağın yanı sıra Marmaraereğlisi ilçesinde hortum etkili oldu. Hortum sonucu sahil kesimindeki bazı binaların çatıları ile iş yerleri zarar gördü. Sahildeki iki lokantanın camları tamamen kırılırken bir binanın dördüncü katındaki balkon, hortum nedeniyle devrildi.
- Hortum balkon duvarını devirdi
Sahilde lokanta sahibi Süleyman Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hortum sırasında iş yerinin önünde oturduğunu söyledi.
Hortumu görür görmez büyük endişe yaşadığını anlatan Altıntaş, "İş yerinin önünde kahvaltı yaparken birden ne olduğunu anlamadım. Hortum yaklaşık 15 saniye sürdü. Basınç yaptı ve balkonun duvarlarını üstümüze devirdi. İş yerinin önündeki branda sağlam olduğu için kendimizi kurtardık. Branda iyi olmasa buradan en az üç cenaze çıkmıştı." diye konuştu.
Çevrede insan olmadığını belirten Altıntaş, "Biz dükkanın önünde oturuyorduk. Komşularımızın tüm masa sandalyeleri hortum nedeniyle savruldu. Hortum lodosla birlikte geldi, sahili boydan boya etkiledi." dedi.
Mahalle sakinlerinden Sefa Başdoğan ise hortum sırasında iş yerinin önündeki masada oturup kahve içtiklerini ifade ederek, "Hortum sırasında masa ve sandalyelerin havada uçtuğunu gördüm. Yanımdakilerle hemen içeriye kaçtım. Devrilen balkonun duvarı bulunduğumuz masaya düştü." şeklinde konuştu.
- Belediye ekipleri çalışma başlattı
Marmaraereğlisi Belediye Başkan Vekili Muharrem Şen de hortumun birden yaşandığını ve herkesin şaşkınlık içinde olduğunu ifade etti.
Sahildeki bazı iş yeri ve binaların çatısının zarar gördüğünü anlatan Şen, şöyle konuştu:
"Çok şükür herhangi bir yaralı ya da can kaybımız yok. Ekiplerimizle sahada çalışmalarımız devam ediyor. Bazı dükkanların camları kırılmış, zarar görmüş.
Her zaman o binaların altında insanlar otururdu, çok şükür bugün çok fazla kişi yokmuş. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile AFAD ekipleri gelecekler, çalışmalarımız devam edecek."
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