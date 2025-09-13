İklim değişikliğinin su kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirten Konukcu, "Tekirdağ'daki birçok baraj ve göletin seviyesi ciddi oranda düştü. Bazı göletler kuruma noktasına geldi. Kuraklığın olumsuz etkileri devam ediyor. Suyun tasarruflu ve bilinçli kullanılması, yeni kaynakların oluşturulması gelecek için çok önemli" diye konuştu.