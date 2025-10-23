Tekirdağ'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 4 araç ve 3 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Giriş: 23.10.2025 - 00:28 Güncelleme: 23.10.2025 - 00:28
Atatürk Caddesi'nde 3 otomobil, 3 motosiklet ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, M.Ç. idaresindeki otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf: AA
