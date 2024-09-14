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        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ'da zeytinyağlı sarma yarışması | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da zeytinyağlı sarma yarışması yapıldı

        Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından zeytinyağlı sarma yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye girenlere, elektronik mutfak aletleri hediye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 17:37 Güncelleme: 14.09.2024 - 17:37
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        Tekirdağ'da zeytinyağlı sarma yarışması
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        Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Hasan Ali Yücel Meydanı'nda düzenlenen zeytinyağlı sarma yarışmasına 11 kadın katıldı.

        Kadınlar tarafından coğrafi işaretli Kınalı yapıncak yaprağından yapılan sarmalar jüri tarafından tadıldı.

        Jüri üyeleri sarmaları görsel sunum, yöre mutfağına uygunluk, kullanılan malzeme ve lezzet bakımında değerlendirdi.

        Yarışmada Süheyla Yeltepe birinci, Muhabbat Tayyrova ikinci, Ayşe Güngör ise üçüncü oldu. Birinci olan Yeltepe, sarmaları özenle hazırladığını ve birinci olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Yarışmada dereceye girenlere, elektronik mutfak aletleri hediye edildi.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, burada yaptığı konuşmada, kentte bağcılığın geliştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını aktardı.

        Kınalı yapıncak yaprağının Tekirdağ'ın önemli yöresel ürünlerinden birisi olduğunu ifade eden Nallar, bu tür yarışmalarla yöresel ürünler konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdi.

        Öte yandan, alanda kurulan stantlarda kadınlar yöresel ürün satışı yaptı.

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        #yerel haberler
        #Süleymanpaşa ilçesi
        #Tekirdağ
        #sarma yarışması
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