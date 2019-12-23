İHA

Olay, saat 15.30 sıralarında Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, devriye atan Muratlı jandarma ekipleri, bir ikametten dumanlar yükseldiğini fark ederek harekete geçti.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, evde yalnız olan ve felçli olduğu için yürüyemeyen 94 yaşındaki S.A. adlı kadın, iki jandarma uzman çavuş tarafından taşınarak dışarı çıkartıldı.

Tedbir maksadıyla olay yerine çağrılan ambulansa bindirilen yaşlı kadın, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. 94 yaşındaki kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise, yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangın söndürüldükten sonra inceleme başlatan ekipler, yangının elektrik kontağından çıktığını tespit etti.

Ev kullanılamaz hale gelirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.