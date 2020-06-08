Tekirdağ'da yaklaşık 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu kaçak akaryakıt taşıdığı değerlendirilen kamyoneti TEM otoyolu üzerinde durdurdu.

Yaklaşık 5 ton kaçak mazotun ele geçirildiği operasyonda, yakıta el konularak araç yediemin otoparkına çekildi.

Sürücü E.Y. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.